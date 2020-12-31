ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

По Минску ездит трамвай, украшенный гирляндами. Им управляет Дед Мороз

31.12.2020 17:43 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Необычный трамвай заметил на улицах столицы наш читатель Максим. Он проехал на нем от железнодорожного вокзала до улицы Восточной. Трамвай, курсирующий по маршруту №1, украшен светящимися гирляндами, им управляет человек в костюме Деда Мороза.

«Впечатление от поездки было шикарное! — рассказал нам Максим, комментируя присланное видео. — Трамвай и Деда Мороза снимали на видео все: и те, кто зашел в салон, и те, кто видел его на улице. Водитель тоже молодец — он махал всем прохожим руками и улыбался. Очень подняло настроение!»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Необычный трамвай заметил на улицах столицы наш читатель Максим. Он проехал на нем от железнодорожного вокзала до улицы Восточной. Трамвай, курсирующий по...
 
Новости дня
Новости разные
 
Журналисту сайта» Первый регион предъявлено обвинение по статье оскорбление президента»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика