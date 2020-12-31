По Минску ездит трамвай, украшенный гирляндами. Им управляет Дед Мороз

Источник материала: Onliner

Необычный трамвай заметил на улицах столицы наш читатель Максим. Он проехал на нем от железнодорожного вокзала до улицы Восточной. Трамвай, курсирующий по маршруту №1, украшен светящимися гирляндами, им управляет человек в костюме Деда Мороза.

«Впечатление от поездки было шикарное! — рассказал нам Максим, комментируя присланное видео. — Трамвай и Деда Мороза снимали на видео все: и те, кто зашел в салон, и те, кто видел его на улице. Водитель тоже молодец — он махал всем прохожим руками и улыбался. Очень подняло настроение!»