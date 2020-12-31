Два брата превратили старую водонапорку в жилье для восьми человек

Источник материала: Onliner

Раньше они были неотъемлемым (и весьма полезным) элементом городского и сельского пейзажа, но золотой век водонапорных башен давно прошел. Сейчас многие ставшие ненужными сооружения такого рода или стоят заброшенными, или вовсе сносятся. В Нидерландах, как обычно, свой особый путь. Там даже существует ежегодная премия за лучшую трансформацию водонапорок. В уходящем году победителем стала переделка башни в жилой дом сразу для двух семей с детьми.

Башню в городке Ньив-Леккерланд (провинция Южная Голландия) еще в 2013 году купили два двоюродных брата. Они с детства жили и росли по соседству, и для них этот объект представлял еще и ностальгический интерес. За прошедшие с покупки годы парни успели обзавестись не только женами, но и парой детей каждый. Следующим этапом в их взрослой жизни стало преображение родной водонапорки в нетривиальный жилой дом для своих семей.

























От оригинального сооружения остались лишь внешние стены, а внутри объект полностью преобразился. Его разделили на этажи, что позволило получить жилую площадь в 200 «квадратов». Нижний уровень (высотой в 2 этажа) — общий. Над ним расположены две двухэтажные квартиры (по одной на семью). При этом первый уровень каждой — гостиная, а второй — спальная зона. Простая и функциональная схема позволила создать достаточно пространства для комфортного размещения всех членов семей.



















