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Сам себе президент: поздравляйте страну в комментариях

31.12.2020 17:43 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Привет. У нас «дворовая» идея на миллион человек. Напишите в комментариях поздравление себе, близким, знакомым и незнакомым белорусам. А с нас — речь!

Начнем с себя!

Весь год белорусам признаются в любви с разных трибун. Тут главное не зазнаться раньше времени: еще недавно нашим главным качеством считалось умение плести лапти и не заметить гвоздь в табуретке. Желаем в 2021-м сохранить в себе ростки достоинства и амбиций!

Набросайте идеи и поздравления, а мы потом соберем из этого речь. Только просьба: постарайтесь законопослушно, изящно, тонко, душевно — мы страну хотим поздравить, а не десятый тост в кабаке толкнуть!

 
 
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Привет. У нас «дворовая» идея на миллион человек. Напишите в комментариях поздравление себе, близким, знакомым и незнакомым белорусам. А с нас — речь!Читать далее…
 
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