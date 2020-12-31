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Сам себе президент: поздравляйте страну в комментариях
Источник материала: Onliner
Привет. У нас «дворовая» идея на миллион человек. Напишите в комментариях поздравление себе, близким, знакомым и незнакомым белорусам. А с нас — речь!
Начнем с себя!
Весь год белорусам признаются в любви с разных трибун. Тут главное не зазнаться раньше времени: еще недавно нашим главным качеством считалось умение плести лапти и не заметить гвоздь в табуретке. Желаем в 2021-м сохранить в себе ростки достоинства и амбиций!
Набросайте идеи и поздравления, а мы потом соберем из этого речь. Только просьба: постарайтесь законопослушно, изящно, тонко, душевно — мы страну хотим поздравить, а не десятый тост в кабаке толкнуть!
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Привет. У нас «дворовая» идея на миллион человек. Напишите в комментариях поздравление себе, близким, знакомым и незнакомым белорусам. А с нас — речь!Читать далее…
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