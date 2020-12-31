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Лукашенко: На Всебелорусском собрании будут самые продвинутые патриоты

31.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси посетил сегодня республиканский центр детской онкологии. Клиника способна одновременно принять до 200 человек, передает телеканал «МИР 24».

Каждому из маленьких пациентов Александр Лукашенко назначил встречу – в полночь под бой курантов, во время традиционного телеобращения. Затем президент пообщался с медиками. Врачи интересовались сокращением декретного отпуска – их успокоили: никаких изменений не планируют. Зашла речь и о Всебелорусском народном собрании, оно пройдет в начале февраля.

«На Всебелорусском народном собрании будут самые продвинутые патриоты нашей страны. Там будут те люди, которых вы туда направите. Всебелорусское народное собрание никакие конституционные нормы, Конституцию менять не уполномочено и не будет. Это будет прописано в проекте Конституции, и на референдуме вы будете решать. Никто на Всебелорусском собрании не будет принимать конституционных решений», – подчеркнул глава государства.

Также Александр Лукашенко рассказал, что Новый год планирует встретить дома, с семьей.



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Президент Беларуси посетил республиканский центр детской онкологии.
 
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