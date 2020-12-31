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Лукашенко: На Всебелорусском собрании будут самые продвинутые патриоты
31.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси посетил сегодня республиканский центр детской онкологии. Клиника способна одновременно принять до 200 человек, передает телеканал «МИР 24».
Каждому из маленьких пациентов Александр Лукашенко назначил встречу – в полночь под бой курантов, во время традиционного телеобращения. Затем президент пообщался с медиками. Врачи интересовались сокращением декретного отпуска – их успокоили: никаких изменений не планируют. Зашла речь и о Всебелорусском народном собрании, оно пройдет в начале февраля.
Также Александр Лукашенко рассказал, что Новый год планирует встретить дома, с семьей.
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Президент Беларуси посетил республиканский центр детской онкологии.
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