Источник материала: UDF



Полякову раскритиковали в сети / instagram.com/polyakovamusic

«Топчик», «Королева трасы разве что», «Полякова уже в прошлом», - написали фанаты.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Оля Полякова не вместила грудь в мини-платье Певица взбудоражила фанатов новым образом.

В Instagram появился ролик, на котором Оля поздравляет украинцев с праздниками. При этом фанаты не особо вслушивались в то, что говорит певица. Все их внимание было направлено на глубокое декольте певицы.Полякова надела блестящее мини-платье, в которое не вместила всю грудь. Стоит отметить, что у Оли пышные формы.