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Оля Полякова не вместила грудь в мини-платье

31.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Оля Полякова не вместила грудь в мини-платье
Полякову раскритиковали в сети / instagram.com/polyakovamusic
Украинская певица Оля Полякова выступит 31 декабря на «Дизель Шоу» и поздравит украинцев с Новым годом.

В Instagram появился ролик, на котором Оля поздравляет украинцев с праздниками. При этом фанаты не особо вслушивались в то, что говорит певица. Все их внимание было направлено на глубокое декольте певицы.

Полякова надела блестящее мини-платье, в которое не вместила всю грудь. Стоит отметить, что у Оли пышные формы.

«Топчик», «Королева трасы разве что», «Полякова уже в прошлом», - написали фанаты.
 
 
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