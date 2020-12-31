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Оля Полякова не вместила грудь в мини-платье
Источник материала: UDF
Полякову раскритиковали в сети / instagram.com/polyakovamusic
В Instagram появился ролик, на котором Оля поздравляет украинцев с праздниками. При этом фанаты не особо вслушивались в то, что говорит певица. Все их внимание было направлено на глубокое декольте певицы.
Полякова надела блестящее мини-платье, в которое не вместила всю грудь. Стоит отметить, что у Оли пышные формы.
«Топчик», «Королева трасы разве что», «Полякова уже в прошлом», - написали фанаты.
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Певица взбудоражила фанатов новым образом.
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