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Тихановская выступит с новогодним обращением параллельно с Лукашенко
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская
Светлана Тихановская выступит с новогодним обращением параллельно с Александром Лукашенко. Ее послание будет транслироваться в YouTube и начнется в 23:45 31 декабря.
Поздравление Александра Лукашенко покажут все государственные телеканалы в 23:50.
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Ее послание будет транслироваться в YouTube и начнется в 23:45 31 декабря.
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