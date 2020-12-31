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Тихановская выступит с новогодним обращением параллельно с Лукашенко

31.12.2020 18:15 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская выступит с новогодним обращением параллельно с Лукашенко
Светлана Тихановская
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская поздравит белорусов с Новым годом.

Светлана Тихановская выступит с новогодним обращением параллельно с Александром Лукашенко. Ее послание будет транслироваться в YouTube и начнется в 23:45 31 декабря.

Поздравление Александра Лукашенко покажут все государственные телеканалы в 23:50.

 
 
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Ее послание будет транслироваться в YouTube и начнется в 23:45 31 декабря.
 
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