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Во время празднования Нового года в Минске в некоторых местах ограничат въезд транспорта
Источник материала: Onliner
По информации ГУВД Мингорисполкома, до окончания праздничных мероприятий в Минске будет ограничен въезд и размещение транспорта на территории, которая прилегает к Дворцу спорта, площади Октябрьской, Александровскому скверу, Минской городской ратуше, и в местах проведения районных новогодних мероприятий, сообщает
Также сегодня с 22:00 будет ограничено движение транспорта от ул. Немиги до пр. Победителей (местный проезд по четной стороне пр. Победителей) и в районе пешеходного перехода и по ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной. Проезд будет закрыт с 23:00 и по пр. Независимости и ул. Интернациональной от ул. Янки Купалы до ул. Ленина.
Кроме этого, 1 и 2 января с 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, а также будет ограничена парковка транспорта возле Дворца Республики и на прилегающей территории. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома попросили учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта при посещении праздничных мероприятий.
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По информации ГУВД Мингорисполкома, до окончания праздничных мероприятий в Минске будет ограничен въезд и размещение транспорта на территории, которая прилегает...
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