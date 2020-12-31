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Во время празднования Нового года в Минске в некоторых местах ограничат въезд транспорта

31.12.2020 18:19 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

По информации ГУВД Мингорисполкома, до окончания праздничных мероприятий в Минске будет ограничен въезд и размещение транспорта на территории, которая прилегает к Дворцу спорта, площади Октябрьской, Александровскому скверу, Минской городской ратуше, и в местах проведения районных новогодних мероприятий, сообщает БЕЛТА.

Также сегодня с 22:00 будет ограничено движение транспорта от ул. Немиги до пр. Победителей (местный проезд по четной стороне пр. Победителей) и в районе пешеходного перехода и по ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной. Проезд будет закрыт с 23:00 и по пр. Независимости и ул. Интернациональной от ул. Янки Купалы до ул. Ленина.

Кроме этого, 1 и 2 января с 17:00 будет ограничено движение транспорта по ул. Энгельса на участке от пр. Независимости до ул. Интернациональной, а также будет ограничена парковка транспорта возле Дворца Республики и на прилегающей территории. В ГАИ ГУВД Мингорисполкома попросили учитывать данную информацию при выборе маршрута передвижения, а также по возможности отказаться от использования личного транспорта при посещении праздничных мероприятий.

 
Теги: Минск
 
 
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По информации ГУВД Мингорисполкома, до окончания праздничных мероприятий в Минске будет ограничен въезд и размещение транспорта на территории, которая прилегает...
 
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