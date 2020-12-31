Новый год цвета хаки: как в армии встречают праздник

Источник материала: Sputnik Беларусь

Виктор встретил в армии два Новых года, но он об этом не жалеет. По его словам, "лучше пропустить на гражданке две зимы, чем два лета". Призывался парень в 2017 году в Органы пограничной службы и зимний праздник запомнил "на всю жизнь".

"Где-то за две недели до Нового года мы собрали деньги (около 5 белорусских рублей с человека). После чего наши отцы-командиры выбрали пять человек себе в помощь и поехали в город за продуктами", – рассказывает Виктор.

Сладкое – самое большое разочарование

Он отмечает, что также солдаты украшали расположение "учебки": вешали гирлянды, наряжали ель. К самому празднику военные подошли ответственно, организовав концерт с миниатюрами и музыкальными номерами.

"Незадолго до начала мероприятия нам выдали мобильные телефоны, разрешили позвонить родным и друзьям. В столовую мы пришли где-то в 23:00", – рассказывает парень. По его словам, к тому времени жутко хотелось чего-то мясного, но на столе было только сладкое. Это он назвал самым большим разочарованием.

"Концерт прошел весело, я сказал бы, душевно, в час ночи мы построились и пошли в казарму. Запомнил на всю жизнь, как за окнами взрывались фейерверки. Гражданские встречали Новый год, а мы ложились спать", – вспоминает Виктор.

Это самый "горький" праздник, по его словам, зато следующий выдался веселее. Встречал Виктор его уже на заставе. Там и до дембеля уже оставалось совсем немного, да и все прошло довольно неформально. "Оливье, шашлыки. Почти как дома, а потом – сразу в наряд на границу. Незабываемые впечатления", – говорит парень. Правда, он считает, что лучше такие праздники отмечать в кругу семьи.

Без грусти и сожалений

Артем призывался весной 2016-го и попал в 103-ю отдельную гвардейскую воздушно-десантную бригаду. Праздник встречали всей ротой без грусти и сожалений, вспоминает он. Где-то за месяц солдаты начали украшать расположение.

"Запомнилось много бумажных снежинок в казарме. Командиры старались максимально создать атмосферу праздника, за что им отдельное спасибо", – говорит Артем. Накануне Нового года пришел командир части и лично поздравил гвардейцев, а в 22:00 все собрались в столовой.

По словам Артема, праздничный стол накрывали совместными усилиями: готовили и повара, и солдаты. "Не забуду, как сами делали торты (мазали коржи сгущенкой), наверное, самая вкусная выпечка в моей жизни. В актовый зал, чтобы было веселее, мы даже принесли откуда-то музыкальный центр. Время пролетело незаметно", – отмечает он.

В 2 ночи военные пошли спать в казарму. Из подготовленных для гвардейцев плюсов – подъем вместо привычных шести утра перенесли на девять. Дневальный разбудил военных фразой: "С Новым годом!".