ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Отец британского премьера Джонсона решил стать гражданином Франции

31.12.2020 18:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Отец британского премьера Джонсона решил стать гражданином Франции

1
  • 31.12.2020, 18:30
Отец британского премьера Джонсона решил стать гражданином Франции
Стэнли Джонсон
фото: henry nicholls/reuters

Отец Бориса Джонсона готовится подать документы на французское гражданство из-за выхода страны из ЕС.

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Стэнли, готовится подать документы для получения французского гражданства. Об этом сообщил сам Стэнли Джонсон в эфире французской радиостанции RTL в четверг, 31 декабря, накануне завершения переходного периода после выхода страны из Европейского Союза, передает DW.

Джонсон-старший заявил, что хочет сохранить связи с ЕС. По его словам, вопрос состоит не в том, чтобы стать французом, поскольку он и так себя им считает, поскольку его мать и бабушка были француженками. "Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцу, что он не европеец. Важно сохранить связи с Евросоюзом", - пояснил Стэнли Джонсон в интервью, которое он дал на французском языке.

Стэнли Джонсону - 80 лет. Он долгие годы работал депутатом Европарламенте, а также в Еврокомиссии и до 2016 года был противником "Брекзита". На референдуме 2016 года Джонсон-старший проголосовал против выхода страны из Евросоюза, но вскоре изменил свое мнение.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в конце января 2020 года, спустя несколько лет после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. Вечером 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отец Бориса Джонсона готовится подать документы на французское гражданство из-за выхода страны из ЕС.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика