Источник материала: Хартия'97

Отец британского премьера Джонсона решил стать гражданином Франции 1 31.12.2020, 18:30

Стэнли Джонсон

фото: henry nicholls/reuters

Отец Бориса Джонсона готовится подать документы на французское гражданство из-за выхода страны из ЕС.

Отец премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, Стэнли, готовится подать документы для получения французского гражданства. Об этом сообщил сам Стэнли Джонсон в эфире французской радиостанции RTL в четверг, 31 декабря, накануне завершения переходного периода после выхода страны из Европейского Союза, передает DW .

Джонсон-старший заявил, что хочет сохранить связи с ЕС. По его словам, вопрос состоит не в том, чтобы стать французом, поскольку он и так себя им считает, поскольку его мать и бабушка были француженками. "Я всегда буду европейцем, это точно. Нельзя сказать британцу, что он не европеец. Важно сохранить связи с Евросоюзом", - пояснил Стэнли Джонсон в интервью, которое он дал на французском языке.

Le père de Boris Johnson effectue actuellement des démarches pour obtenir la citoyenneté française. "Ma mère est née en France (...) Alors pour moi, c'est une question de réclamer ce que j'ai déjà", confie-t-il sur #RTL https://t.co/MYG1gb4Ten — RTL France (@RTLFrance) December 31, 2020

Стэнли Джонсону - 80 лет. Он долгие годы работал депутатом Европарламенте, а также в Еврокомиссии и до 2016 года был противником "Брекзита". На референдуме 2016 года Джонсон-старший проголосовал против выхода страны из Евросоюза, но вскоре изменил свое мнение.

Великобритания вышла из состава Евросоюза в конце января 2020 года, спустя несколько лет после победы сторонников "Брекзита" на референдуме 2016 года. Вечером 31 декабря завершится переходный период, во время которого Лондон сохраняет доступ к внутреннему европейскому рынку и остается в таможенном союзе. При этом британская сторона обязана следовать правилам Евросоюза во всех сферах, но не участвует в принятии решений в ЕС.

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