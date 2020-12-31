Источник материала: Хартия'97

Сергей Щурко: Мне позвонило большое количество людей, которые сказали, что не будут ни выписывать «Прессбол», ни читать его 31.12.2020, 17:34

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Сергей Щурко

Сергей Щурко рассказал о своей последней статье в качестве журналиста «Прессбола».

Журналист Сергей Щурко рассказал о своей последней статье в качестве журналиста «Прессбола», передает «Трибуна» .

– «Человек года» – это фактически твоя последняя работа в «Прессболе».

– Получается, что да. Жалко, что пришлось тексты сокращать. Изначальный объем всех трех интервью с врезкой – 26 тысяч знаков, с людьми можно было поговорить и побольше, но не было возможности так развернуться. С Олей и Сашей говорил я, а с Леной – еще один человек из редакции, Николай Иванов.

– До того не вышел твой текст, который потом оказался на «Трибуне». Как отреагировал на то, что материал не пустили в номер?

– Абсолютно нормально. Понятно, что у Орлова и некоторых других людей неприязненное отношение ко мне, поэтому я предполагал, что мой текст удалят, что и было сделано после того, как его разместили в разделе «Дайджест» на сайте «Прессбола». Его повесил Южик, и Серега меня впечатлил – ну прям борец за свободу и за права человека. Так же боролся и за новость о Хижинковой. Я в таких случаях говорю: «Ну, красава, че». Лисичкин на мой текст отреагировал так: «Отличная работа, но ты же понимаешь, у нас не должно быть политики».

Мы все это прекрасно понимаем. И определенная группа журналистов в газете осознает, что долгое время работать там не будут. Все мы взрослые люди, и понимаем, что нечего делать, когда в газете происходят такие вещи.

Знаешь, мне уже позвонило большое количество людей, которые сказали, что они уже просто не будут ни подписывать, ни читать «Прессбол». По сути, этого и добивались определенные лица, делая все это руками Орлова.

Этот человек стоял у истоков «Прессбола», а сейчас становится могильщиком печатной версии. Плюс мы все читали, как он говорил, мол, если кто-то не согласен с редакционной политикой, будет уволен. Юрий Иванович, тогда пиши сам весь номер. Создать бренд очень сложно, а разрушить его, как выясняется, можно за неделю-две. И очень легко потерять доверие людей! – сказал Щурко.

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