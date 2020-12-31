ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место

31.12.2020 18:37 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Член президиума Координационного совета дипломат  Павел Латушко отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место

«Сценарий цветной революции, внешнее вмешательство во внутренние дела, западные кураторы» — кругом извечные враги, которые только и думают как «разделить» нас и начать над нами «властвовать». Возможно, бросать подобные клише на ветер главе российского МИД положено по должности, однако авторитет нарабатывается всю жизнь — и очень легко теряется за пустыми и ничем не подтвержденными словами», — заявил Латушко.

Он с сожалением отметил, что не услышал от коллеги-дипломата «хоть одного слова соболезнований семьям убитых и покалеченных, хоть одного слова осуждения (или хотя бы сожаления) о том, что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей, что политический, правовой и гуманитарный кризис ее нынешнее руководство пытается разрешить лишь продолжением репрессий и насилия».

Латушко призвал Лаврова перестать рассказывать белорусам о внешних вмешательствах и вспомнить о финансировании президента, которого «кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира».

«Кто заявляет готовность оказывать силовую и даже военную помощь преступной и военной хунте, захватившей власть в Беларуси? Как белорусы должны воспринимать эти слова и действия? — задает риторический вопрос белорусский дирломат. — Белорусы, которых вы так любите называть «братским народом», воспринимают это как предательство».

Член президиума КС допускает лишь «единственное «вмешательство», которого белорусы ждут и готовы принять», это — посредничество как Запада, так и России, во время диалога в Беларуси.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Член президиума Координационного совета дипломат  Павел Латушко отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.
 
Новости дня
Новости разные
 
На самой высокой водонапорной башне установили национальный флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика