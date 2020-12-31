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«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место
Источник материала: Навiны
Член президиума Координационного совета дипломат Павел Латушко отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.
«Сценарий цветной революции, внешнее вмешательство во внутренние дела, западные кураторы» — кругом извечные враги, которые только и думают как «разделить» нас и начать над нами «властвовать». Возможно, бросать подобные клише на ветер главе российского МИД положено по должности, однако авторитет нарабатывается всю жизнь — и очень легко теряется за пустыми и ничем не подтвержденными словами», —
Он с сожалением отметил, что не услышал от коллеги-дипломата «хоть одного слова соболезнований семьям убитых и покалеченных, хоть одного слова осуждения (или хотя бы сожаления) о том, что в соседней стране десятками тысяч задерживают и увольняют людей, что политический, правовой и гуманитарный кризис ее нынешнее руководство пытается разрешить лишь продолжением репрессий и насилия».
Латушко призвал Лаврова перестать рассказывать белорусам о внешних вмешательствах и вспомнить о финансировании президента, которого «кроме России не считает легитимным ни одна демократическая страна мира».
«Кто заявляет
Член президиума КС допускает лишь «единственное «вмешательство», которого белорусы ждут и готовы принять», это — посредничество как Запада, так и России, во время диалога в Беларуси.
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«Авторитет нарабатывается всю жизнь и легко теряется за пустыми словами». Латушко поставил Лаврова на место
Член президиума Координационного совета дипломат Павел Латушко отреагировал на интервью главы МИД РФ Сергея Лаврова.
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