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В Беларуси запущен электронный банк судебных решений
31.12.2020 18:57 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом создал электронный банк судебных решений.
Банк доступен на
Данный ресурс состоит из программного комплекса, который позволяет обеспечить оперативное включение в банк судебных решений и отображение на портале вступивших в законную силу судебных постановлений.
Для обеспечения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, а также исключения нарушений прав и законных интересов граждан и организаций в банке судебных решений содержатся обезличенные судебные постановления. Из судебных постановлений исключены персональные и другие данные, позволяющие идентифицировать участников судебных процессов.
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Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом создал электронный банк судебных решений.
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