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В Беларуси запущен электронный банк судебных решений

31.12.2020 18:57 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом создал электронный банк судебных решений.

Банк доступен на Национальном правовом интернет-портале. Как сообщается, создание банка судебных решений и размещение его на портале повысит уровень открытости информации о деятельности судов и обеспечит формирование единообразной судебной практики.

Данный ресурс состоит из программного комплекса, который позволяет обеспечить оперативное включение в банк судебных решений и отображение на портале вступивших в законную силу судебных постановлений.

Для обеспечения защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизни, а также исключения нарушений прав и законных интересов граждан и организаций в банке судебных решений содержатся обезличенные судебные постановления. Из судебных постановлений исключены персональные и другие данные, позволяющие идентифицировать участников судебных процессов.

 
 
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Национальный центр правовой информации совместно с Верховным судом создал электронный банк судебных решений.
 
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