«Плачевные 2 сантиметра снега». Синоптики рассказали о погоде в начале 2021 года

Источник материала: Onliner

Срочно и лишь бы как расходуем остатки погоды, выделенные на этот год. Считается, что на следующий завезут что-нибудь получше, ведь похуже — ну где они возьмут? В общем, предстоящей волшебной ночью Белгидромет нам предложит скользкий лед, какую-то липкую слизь и светлые надежды.

Через страну с Украины в восточном направлении пробирается циклон Кира, который осыпает нас полужидкими осадками. Снег (там, где он будет в виде снега) обречен, но успеет создать этой ночью проблемы автомобилистам. Ждем гололедицу и налипание, особенно актуально это для востока страны. При этом новогодняя ночь будет довольно теплой — от 1 мороза до 5 тепла. Завтра днем припечет, как мы и планировали, до 7 градусов (на юго-востоке). Ждем ваши фотоотчеты о проснувшихся майских жуках.

Поговаривают, в северо-восточной части страны еще есть остатки снега. А на нашем полюсе холода, в Езерище якобы даже намерили целых 9 сантиметров. Но описывая ситуацию с покровом в центре, синоптики используют термин «плачевные 2 сантиметра». Брест вообще не знает, как выглядит снег.

В первую неделю 2021 года ситуация радикально не изменится. Те же пляски вокруг ноля, с замерзанием и оттаиванием. Осадков, видимо, станет поменьше, когда Кира уйдет в Россию.

Какие-то признаки перелома хоть в какую-то сторону виднеются в середине недели: с востока может начать поступать более прохладный воздух, а значит, осадки смогут перейти в твердую фазу. Пока же от этой погоды не очень много толку. Те, кто еще способен чувствовать запахи, хотя бы торопливо нюхайте мандаринки. И запоминайте, как они пахнут.