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Лукашенко уверяет, что вопрос сокращения декретного отпуска не стоит

31.12.2020 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко считает, что в Беларуси не стоит сокращать льготы, связанные с детьми. Об этом он заявил, отвечая на вопрос о возможности сокращения отпуска по уходу за детьми до трех лет, на встрече с представителями коллектива РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии и СМИ 31 декабря.

Лукашенко уверяет, что вопрос сокращения декретного отпуска не стоит

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, он напомнил, что в прежние годы в Беларуси была проведена работа по упорядочению льгот, предоставляемых тем или иным категориям граждан.

«Сейчас мы уже четко понимаем и знаем, какие у нас льготы. И правительство внесло предложение по некоторому упорядочению льгот. Я сказал: нет, мы сейчас не трогаем льготы», — отметил он.

Тем не менее пошли разговоры, что кому-то льготы ликвидируют, продолжил он. «Об этом речь не идет, — заверил Лукашенко. — Что касается детей, то вряд ли мы на это пойдем, потому что самая большая проблема в стране — демографическая. Поэтому все для детей».

«Это будет катастрофа, если мы не будем прибавлять с населением, — подчеркнул он. — Поэтому не думаю, что мы будем трогать льготы, связанные с детьми. А пока об этом речи не было точно — декретный отпуск убрать, сократить».

Лукашенко отметил, что недавно в Беларуси было продлено предоставление семейного капитала, решается вопрос об оперативном строительстве жилья для многодетных.

20 ноября во время посещения «Гомсельмаша» Лукашенко заявил, что считает важным обсудить возможность сокращения в Беларуси отпуска по уходу за ребенком. По его словам, этот отпуск в Беларуси (длится до достижения детьми трех лет) является одним из самых продолжительных в мире.

«Эти вопросы собрали, и в правительство я недавно направил, и депутатам — обсуждайте, советуйтесь со своими избирателями и потом придете, внесете президенту, будем принимать решения. То есть мы не приняли ни по одному вопросу решения, но эти вопросы — в повестке дня. Сделаем так, как лучше для людей и для государства», — цитировала Лукашенко его пресс-служба. 

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Александр Лукашенко считает, что в Беларуси не стоит сокращать льготы, связанные с детьми.
 
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