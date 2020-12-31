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Ксении Луцкиной предъявлено обвинение по «делу «Пресс-клуба»
Источник материала: Навiны
Фигуранту «дела «Пресс-клуба» члену основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ксении Луцкиной также предъявлено обвинение, сообщает КС в своем телеграм-канале.
Луцкина была
«Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я, — бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы», — приводит слова Луцкиной пресс-служба КС.
Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».
Ранее сообщалось о
Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».
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Фигуранту «дела «Пресс-клуба» члену основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ксении Луцкиной также...
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