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Ксении Луцкиной предъявлено обвинение по «делу «Пресс-клуба»

31.12.2020 19:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Фигуранту «дела «Пресс-клуба» члену основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ксении Луцкиной также предъявлено обвинение, сообщает КС в своем телеграм-канале.

Ксении Луцкиной предъявлено обвинение по «делу «Пресс-клуба»

Луцкина была задержана 22 декабря и находится в минском СИЗО № 1. Ей предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 16 и ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (пособничество в уклонении от уплаты налогов и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). «Ксения вину не признает, считает своё уголовное преследование политически мотивированным, связанным со своей журналистской деятельностью», — отмечается в сообщении.

«Видимо, Беларуси не хватало такой политической заключенной, как я, — бывшей сотрудницы Белтелерадиокомпании, вышедшей из системы», — приводит слова Луцкиной пресс-служба КС.

Ксения Луцкина — экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».

Ранее сообщалось о предъявлении обвинения основательнице учреждения «Пресс-клуб Беларусь» Юлии Слуцкой и директору «Пресс-клуба» Сергею Ольшевского. Программный директор учреждения «Пресс-клуб Беларусь» Алла Шарко также остается под стражей.

Пресс-служба КГК сообщила о проведении проверки «по фактам нарушений налогового законодательства Республики Беларусь в отношении должностных лиц культурно-просветительского учреждения «Журналистская мастерская Пресс-клуб» и иных субъектов хозяйствования, связанных в том числе с поступлением крупных денежных сумм из-за рубежа».  

 
 
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Фигуранту «дела «Пресс-клуба» члену основного состава Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Ксении Луцкиной также...
 
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