Источник материала: Mir24.TV Belarus

В ожидании праздника. Как готовятся к Новому году в странах содружества и Грузии и какие традиции соблюдают – расскажут корреспонденты телеканала «МИР 24».

31 декабря – хлопотный день: нужно и подарки купить, и в гости сходить, и, конечно, подготовить праздничный стол, напоминает корреспондент Алена Грачева. Кто-то по традиции ходит в баню, чтобы смыть с себя все неприятности уходящего года. В столице Казахстана Нур-Султане неприятности вымораживают. Поэтому, несмотря на холод, некоторые горожане провожают уходящий год на катке.

В Кыргызстане, как и в других странах Содружества, на Новый год готовят оливье, рассказал корреспондент Бекмамат Асанбеков. При этом вместо колбасы используют отварную телятину. Можно пойти дальше и по совету опытных кулинаров взять национальный деликатес – конину.

«Это мясо считается самым полезным: оно легче усваивается и является гипоаллергенным», – говорит повар.

В остальном рецепт не изменился с советских времен. По желанию в салат можно добавить немного зелени. Чтобы он не получится слишком тяжелым, заправить можно обезжиренным майонезом. Если дать салату настояться – конина станет еще нежнее.

Любимая традиция многих семей – в канун Нового года вместе наряжать елку, рассказывает корреспондент Ксения Яниева из Молдовы. В этом году можно украсить елку в честь хозяина года – Белого Металлического Быка . Яркими красками злить его не будем: никаких алых шаров, гирлянд и фонариков.

- Еще бычку понравится серебристый шарик.

- Конечно! Вешай сюда, рядом с птичками.

Новый год в Беларуси – в первую очередь семейный праздник, считает корреспондент Александра Кулакова. Даже если его отмечают в шумном кругу друзей, то стараются делать это после боя курантов и бокала шампанского с самыми любимыми людьми. Традиционное новогоднее украшение из имбирных пряников пекут накануне, разукрашивают сахарной глазурью, а потом украшают елочку. Также можно сделать маленькие записочки с заветными желаниями. Под бой курантов их поджигают, пепел высыпают в бокал и выпивают.

В последние часы перед Новым годом кто-то только наряжает елку, а кто-то уже прячет под ней подарки, говорит корреспондент Максим Васильчук из Санкт-Петербурга. Больше всего времени уходит на подготовку праздничного стола. Один из символов Нового года – это, конечно, салат оливье. Главное не забыть добавить немного свежей зелени – год Быка все-таки. Из напитков – шампанское, которое нужно охладить перед полночью. Для детей подойдет и сок. Кстати, отмечать праздник лучше всего за круглым столом – так гостям проще тянуться за угощениями и общаться друг с другом. Ведь Новый год – это, прежде всего, хорошее настроение. С наступающим!

В Грузии невозможно представить новогоднее застолье без вина, уверен корреспондент Михаил Робакидзе. У некоторых оно свое, с виноградников, а другие выбирают в магазинах. Причем принцип «чем старше, тем лучше» работает не всегда – некоторые сорта прекрасны и в юном возрасте. Сухие и полусухие красные вина подходят к мясным блюдам, белое вино – к рыбным. Что касается сладких вин, то они идеальны для закусок и десертов. На вопрос о том, стоит ли смешивать вина, специалисты отвечают: не стоит. Необходимо помнить и о чувстве меры.