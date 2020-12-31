В Осиповичах авария, в городе отключилась подача горячей и холодной воды в жилые дома

Источник материала: Onliner

Наши читатели сообщают, что в жилых домах в Осиповичах пропала вода. Ее нет уже больше часа. Мы уточнили у руководителя одного из жилищных кооперативов города, нам подтвердили, что воды действительно нет: ни холодной, ни горячей. Как сообщил собеседник, о проблеме он узнал в 18:11, долго не мог дозвониться до водоканала, когда все же получилось, ему ответили коротко: «Произошла авария, ведутся работы, ждите».

Мы дозвонились до диспетчера Осиповичского ЖКХ, где нам подтвердили, что воды нет во всем городе. «Авария, воды нет уже больше часа, причины назвать не можем, когда починят — тоже. Звоните в водоканал, у нас уже скоро котельные будут отключаться», — сказала диспетчер.

(будет дополнено)