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Как встретить новогоднее утро со здоровой головой?

31.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Как встретить новогоднее утро со здоровой головой?

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  • 31.12.2020, 19:21
Как встретить новогоднее утро со здоровой головой?

Шесть лайфхаков.

Атмосфера праздника, радость, веселье – их можно не заметить, если перебрать с алкоголем. Чтобы утро нового года было добрым, придерживайтесь нехитрых правил, пишет yellmed.ru.

К выбору спиртного на новогодний стол нужно отнестись не менее ответственно, чем к праздничному меню. Учтите: шампанское, прочие напитки с газами опьяняют быстрее, чем крепкий алкоголь.

Считается также, что спиртное светлого цвета организму проще перерабатывать, чем темный алкоголь. Важный момент – определившись с напитком, не меняйте, не смешивайте с другими до конца застолья. Самый лучший вариант – вообще воздержаться от употребления.

Сначала еда, потом остальное

Начинайте праздновать Новый год с плотного перекуса, и лишь потом позвольте себе «пригубить». Позаботьтесь, чтобы на столе были фуршетные закуски, которыми можно перекусывать между основными приемами пищи.

Следите за дозами

На любом празднике придерживайтесь правила «одна маленькая порция в час». Установлено: чтобы печень переработала один бокал горячительного, требуется около 60 минут. Поглядывайте на часы и следите за количеством выпитого.

Пейте воду

Одна причина плохого самочувствия на утро после гуляний – сильное обезвоживание. Чередуйте спиртное со стаканом чистой питьевой водички или безалкогольными коктейлями. В качестве альтернативы подойдут кубики льда, которые можно щедро добавлять в бокалы с алкоголем.

Выспитесь

Если после пробуждения вам нехорошо, заставьте себя поспать еще пару часов – так организм восстановится быстрее.

Правильно начните утро

Проснувшись, выпейте свежевыжатый фруктовый сок, съешьте что-нибудь углеводное, чтобы нормализовать уровень глюкозы в крови.

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