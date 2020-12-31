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Часть людей, задержанных по «делу Пресс-клуба», выпустили из СИЗО
Источник материала: Хартия'97
Часть людей, задержанных по «делу Пресс-клуба», выпустили из СИЗО
Руководителя Академии Пресс-клуба выслали в Россию.
Часть людей, задержанных по "делу Пресс-клуба", выпустили из СИЗО 31 декабря. Сведениями об этом располагает
Выпустили тех, кто технически помогал "Пресс-клубу" работать: сдавали в аренду фото- и видеоаппаратуру, сдавали помещения, делали сайт. Информации о задержании этих людей раньше даже не было.
Уголовное преследование выпущенных фигурантов дела не закончено — они отпущены "под подписку".
Параллельно 31 декабря следователи предъявляют сотрудникам пресс-клуба обвинения в уклонении от уплаты налогов и соучастии в этом преступлении.
Как стало известно tut.by, руководитель "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов 31 декабря был депортирован в Россию.
22 декабря в офисе "Пресс-клуба" и дома у сотрудников прошли обыски. Были задержаны все руководители организации, но работа "Пресс-клуба" не остановилась.
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Руководителя Академии Пресс-клуба выслали в Россию.
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