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Часть людей, задержанных по «делу Пресс-клуба», выпустили из СИЗО

31.12.2020 19:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Часть людей, задержанных по «делу Пресс-клуба», выпустили из СИЗО

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  • 31.12.2020, 19:05
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Часть людей, задержанных по «делу Пресс-клуба», выпустили из СИЗО

Руководителя Академии Пресс-клуба выслали в Россию.

Часть людей, задержанных по "делу Пресс-клуба", выпустили из СИЗО 31 декабря. Сведениями об этом располагает Еврорадио.

Выпустили тех, кто технически помогал "Пресс-клубу" работать: сдавали в аренду фото- и видеоаппаратуру, сдавали помещения, делали сайт. Информации о задержании этих людей раньше даже не было.

Уголовное преследование выпущенных фигурантов дела не закончено — они отпущены "под подписку".

Параллельно 31 декабря следователи предъявляют сотрудникам пресс-клуба обвинения в уклонении от уплаты налогов и соучастии в этом преступлении.

Как стало известно tut.by, руководитель "Академии Пресс-клуба" Сергей Якупов 31 декабря был депортирован в Россию.

22 декабря в офисе "Пресс-клуба" и дома у сотрудников прошли обыски. Были задержаны все руководители организации, но работа "Пресс-клуба" не остановилась.

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Руководителя Академии Пресс-клуба выслали в Россию.
 
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