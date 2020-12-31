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Задержанного главу Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова депортировали в Россию

31.12.2020 19:43 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Задержанный 22 декабря руководитель Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов депортирован в Россию без предъявления обвинения, сообщил БелаПАН его адвокат Антон Гашинский.

Задержанного главу Академии «Пресс-клуба» Сергея Якупова депортировали в Россию

Другие задержанные в рамках уголовного дела сотрудники «Пресс-клуба» — граждане Беларуси — остаются под стражей (основательница учреждения «Пресс-клуб Беларусь» Юлия Слуцкая, ее сын, оператор клуба Петр Слуцкий, директор «Пресс-клуба» Сергей Ольшевский, программный директор Алла Шарко, а также Ксения Луцкина, экс-сотрудница Белтелерадиокомпании, связанная с проектом «альтернативного телевидения» на YouTube, отношение к которому имела Академия «Пресс-клуба».).

Слуцкую подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 243 УК), Шарко, Ольшевского, Якупова, Слуцкого, Луцкину — в соучастии (ч. 6 ст. 16 УК) в совершении преступления по ч. 2 ст. 243 УК.

 
 
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Задержанный 22 декабря руководитель Академии «Пресс-клуба» Сергей Якупов депортирован в Россию без предъявления обвинения, сообщил БелаПАН его адвокат Антон...
 
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