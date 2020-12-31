В Барановичах пропал молодой мужчина

В Барановичах ведется поиск 31-летнего Дмитрия Глебовича, о судьбе которого уже двое суток ничего неизвестно.





Как сообщается, мужчина находился по адресу: улица Царюка, 14, откуда 29 декабря примерно в два часа ночи ушел в неизвестном направлении и пропал.

До настоящего времени о его местонахождении ничего не известно.