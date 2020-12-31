На заводе Sollers в Елабуге заработал цех сварки кузовов автомобилей Aurus

Источник материала: Tut.by

На предприятии Sollers в Елабуге, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), успешно завершены работы по сварке первого серийного кузова седана Senat . Об этом компания Aurus сообщила на своей странице во «ВКонтакте».





До недавнего времени мелкосерийное производство Senat осуществлялось на мощностях площадки НАМИ в Москве, позволявших собирать около 200 машин ежегодно. Как ожидается, сборка «Аурусов» на заводе Sollers позволит увеличить объемы выпуска до 5 тысяч автомобилей в год. Монтаж сварочного оборудования для производства кузовов Aurus в Елабуге начался еще в ноябре, а спустя месяц (15 декабря) была осуществлена сварка первого тестового кузова. В настоящее время на предприятии «производится сварка последующих, идет внедрение стабильного производственного процесса».





Выпускать модели Aurus на мощностях Sollers будут по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов. В Елабуге будет также осуществляться штамповочное производство и сборка моторов.





Если верить Aurus, первые клиенты получат Senat татарстанской сборки в мае 2021 года. В 2022 году Sollers должна освоить выпуск кроссовера Komendant .