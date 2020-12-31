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На заводе Sollers в Елабуге заработал цех сварки кузовов автомобилей Aurus

31.12.2020 19:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На предприятии Sollers в Елабуге, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), успешно завершены работы по сварке первого серийного кузова седана Senat. Об этом компания Aurus сообщила на своей странице во «ВКонтакте».


До недавнего времени мелкосерийное производство Senat осуществлялось на мощностях площадки НАМИ в Москве, позволявших собирать около 200 машин ежегодно. Как ожидается, сборка «Аурусов» на заводе Sollers позволит увеличить объемы выпуска до 5 тысяч автомобилей в год. Монтаж сварочного оборудования для производства кузовов Aurus в Елабуге начался еще в ноябре, а спустя месяц (15 декабря) была осуществлена сварка первого тестового кузова. В настоящее время на предприятии «производится сварка последующих, идет внедрение стабильного производственного процесса».


Выпускать модели Aurus на мощностях Sollers будут по полному циклу, то есть со сваркой и окраской кузовов. В Елабуге будет также осуществляться штамповочное производство и сборка моторов.


Если верить Aurus, первые клиенты получат Senat татарстанской сборки в мае 2021 года. В 2022 году Sollers должна освоить выпуск кроссовера Komendant.

 
 
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На предприятии Sollers в Елабуге, расположенном в особой экономической зоне «Алабуга» (Татарстан), успешно завершены работы по сварке первого серийного кузова седана...
 
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