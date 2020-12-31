Подарки детям: Лукашенко поздравил с Новым годом пациентов онкобольницы

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Подарки для маленьких пациентов. Александр Лукашенко накануне праздника посетил республиканский научно-практический центр детской онкологии. Лечение здесь проходят мальчики и девочки со всей Беларуси. И этот Новый год они встретят в больничных палатах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Пусть все будут здоровы! В стенах детского онкологического центра такое предновогоднее поздравление приобретает особый смысл. Особенно, когда это касается детей со страшным диагнозом – рак. Врачи научились спасать, как говорят, с того света 90% маленьких пациентов.

«За эти 20 лет мы сохранили около 50 тысяч сохраненных лет жизни нашим деткам и взрослым людям. И говоря по анализу пятилетней выживаемости с острым лимфобластным лейкозом, мы занимаем из 66 стран 18-ю позицию», – рассказала директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Анжелика Солнцева.

В 1997-м Лукашенко лично открывал республиканский центр детской онкологии. Сейчас президенту показали лабораторию генетических исследований. Она обошлась в миллион долларов. Но жизнь ребенка бесценна. Ученые нашли метод лечения детского рака, даже когда химиотерапия не помогает.

Александр Лукашенко убежден: позитивный настрой – залог успеха в лечении. Для этого, говорит, и ездит в больницы. Дарит подарки и просто разговаривает. Как здесь, по телефону. После трансплантации костного мозга к маленьким пациентам заходить в палату запрещено.

За 23 года у РНПЦ тоже появились болевые точки. Нужно обновить коммуникации, а в идеале – построить современный корпус.

«Мы детей смотрим и для них надо создать лучшие условия. Покажите мне проект, я думаю, что сделаем мы это быстро. На территории место есть. Примем решение. Думаю, будет оно положительное. Соберем всех, кто хочет помочь, да и сами», – сказал Лукашенко.

Интересовались медики у президента и о сокращении декретного отпуска – это обсуждаемая тема в обществе. Александр Лукашенко успокоил: делать это не планируют. Говорили о Всебелорусском собрании, где определят курс страны на пятилетку, а закончили на праздничной ноте: спросили, как президент проведет Новый год.

«Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Если выдержу эти несколько суток (я уже забыл, когда нормально спал), то посмотрю собственное обращение к белорусскому народу. Оно записывалось в необычном формате, интересно», – сказал Лукашенко.

В завершении встречи Александр Лукашенко поблагодарил центр за теплый прием, пожелал здоровья и благополучия. В Республиканский научно-практический центр приезжают лечиться из-за рубежа. Белорусских деток принимают без очереди.