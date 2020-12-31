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Подарки детям: Лукашенко поздравил с Новым годом пациентов онкобольницы
31.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Подарки для маленьких пациентов. Александр Лукашенко накануне праздника посетил республиканский научно-практический центр детской онкологии. Лечение здесь проходят мальчики и девочки со всей Беларуси. И этот Новый год они встретят в больничных палатах, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Пусть все будут здоровы! В стенах детского онкологического центра такое предновогоднее поздравление приобретает особый смысл. Особенно, когда это касается детей со страшным диагнозом – рак. Врачи научились спасать, как говорят, с того света 90% маленьких пациентов.
В 1997-м Лукашенко лично открывал республиканский центр детской онкологии. Сейчас президенту показали лабораторию генетических исследований. Она обошлась в миллион долларов. Но жизнь ребенка бесценна. Ученые нашли метод лечения детского рака, даже когда химиотерапия не помогает.
Александр Лукашенко убежден: позитивный настрой – залог успеха в лечении. Для этого, говорит, и ездит в больницы. Дарит подарки и просто разговаривает. Как здесь, по телефону. После трансплантации костного мозга к маленьким пациентам заходить в палату запрещено.
За 23 года у РНПЦ тоже появились болевые точки. Нужно обновить коммуникации, а в идеале – построить современный корпус.
Интересовались медики у президента и о сокращении декретного отпуска – это обсуждаемая тема в обществе. Александр Лукашенко успокоил: делать это не планируют. Говорили о Всебелорусском собрании, где определят курс страны на пятилетку, а закончили на праздничной ноте: спросили, как президент проведет Новый год.
В завершении встречи Александр Лукашенко поблагодарил центр за теплый прием, пожелал здоровья и благополучия. В Республиканский научно-практический центр приезжают лечиться из-за рубежа. Белорусских деток принимают без очереди.
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Лечение здесь проходят мальчики и девочки со всей Беларуси. И этот Новый год они встретят в больничных палатах.
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