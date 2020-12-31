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Испания и Великобритания заключили соглашение по Гибралтару

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Испания и Великобритания заключили соглашение по Гибралтару

Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать жесткого Brexit для заморской территории Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Испании Аранчу Гонсалес Лайю сообщает РИА Новости.

«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», – заявила глава испанского МИД.

Как отметила глава МИД, соглашение позволит применять к Гибралтару политику и программы ЕС, к примеру, Шенгенское и соглашение таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта.

Напомним 24 декабря представители Британии и Европейской комиссии 24 заключили соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit. Документ уже получил одобрение Палаты лордов британского парламента и королевы Великобритании Елизаветы II.

Фото: РИА Новости / Елена Шестернина 

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Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать жесткого Brexit для заморской территории Соединенного...
 
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