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Испания и Великобритания заключили соглашение по Гибралтару
Источник материала: ОНТ
Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать жесткого Brexit для заморской территории Соединенного Королевства. Об этом со ссылкой на министра иностранных дел Испании Аранчу Гонсалес Лайю
«Мы достигли предварительного соглашения с Великобританией, которое будет основой будущего соглашения между Европейским Союзом и Великобританией в отношении Гибралтара», – заявила глава испанского МИД.
Как отметила глава МИД, соглашение позволит применять к Гибралтару политику и программы ЕС, к примеру, Шенгенское и соглашение таможенный режим применительно к перевозке товаров, транспорта.
Напомним 24 декабря представители Британии и Европейской комиссии 24 заключили соглашения о будущем сотрудничестве после Brexit. Документ уже получил одобрение Палаты лордов британского парламента и королевы Великобритании Елизаветы II.
Фото: РИА Новости / Елена Шестернина
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Испания и Великобритания согласовали вопрос о пересечении границы в районе Гибралтара, что позволит избежать жесткого Brexit для заморской территории Соединенного...
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