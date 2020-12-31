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Александр Лукашенко поздравил международных лидеров с Новым годом

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко поздравил международных лидеров с Новым годом

Александр Лукашенко поздравил с Новым годом зарубежных лидеров. Среди них – главы постсоветских стран, руководители Китая, Египта, Эмиратов, государств Евросоюза и Соединённых Штатов Америки, а также королевские особы Великобритании, Бельгии, Испании и Швеции. 

Направлены поздравления главам международных и региональных организаций, видным религиозным и общественным деятелям. В адрес Президента Беларуси также продолжают  поступать многочисленные поздравления от зарубежных лидеров, руководства международных организаций, известных деятелей. 

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Александр Лукашенко поздравил с Новым годом зарубежных лидеров. Среди них – главы постсоветских стран, руководители Китая, Египта, Эмиратов, государств Евросоюза...
 
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