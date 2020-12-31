Телеканал ОНТ подготовил специальную новогоднюю ТВ-программу

Источник материала: ОНТ

Любимые фильмы и артисты. Телеканал ОНТ подготовил специальную программу для тех, кто предпочитает проводить новогодние праздники не без участия телевизора.

Сразу после вечернего выпуска «Наших новостей» начнется финал нового сезона вокального шоу «Голос» и новогоднее шоу-маскарад, музыкальное представление с участием известных артистов. Как утверждают создатели, над новогодними декорациями и номерами которого трудилась целая армия постановщиков, художников по костюмам и гримёров. За 10 минут до Нового года с поздравлениями к соотечественникам обратится Президент Беларуси Александр Лукашенко. А сразу после боя часов – Новогодняя ночь на ОНТ – танцевать можно до утра.

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