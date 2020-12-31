ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Телеканал ОНТ подготовил специальную новогоднюю ТВ-программу

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ подготовил специальную новогоднюю ТВ-программу

Любимые фильмы и артисты. Телеканал ОНТ подготовил специальную программу для тех, кто предпочитает проводить новогодние праздники не без участия телевизора.

Сразу после вечернего выпуска «Наших новостей» начнется финал нового сезона вокального шоу «Голос» и новогоднее шоу-маскарад, музыкальное представление с участием известных артистов. Как утверждают создатели, над новогодними декорациями и номерами которого трудилась целая армия постановщиков, художников по костюмам и гримёров. За 10 минут до Нового года с поздравлениями к соотечественникам обратится Президент Беларуси Александр Лукашенко. А сразу после боя часов –  Новогодняя ночь на ОНТ – танцевать можно до утра.   

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Новости
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Любимые фильмы и артисты. Телеканал ОНТ подготовил специальную программу для тех, кто предпочитает проводить новогодние праздники не без участия телевизора....
 
Новости дня
Новости разные
 
Бацька прэм’ер-міністра Вялікай Брытаніі папросіць францускае грамадзянства пасьля Брэксыту
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика