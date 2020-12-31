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Елизавета II поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Елизавета II поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя

Королева Великобритании Елизавета II поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя.


Перед этим соглашение о торговле и сотрудничестве Брюсселя и Лондона после «Брексита» одобрили обе палаты британского парламента, подписал премьер Британии и руководители ЕС. Соглашение вступит в силу в ночь на 1 января. После всех формальностей сделку окончательно должен ратифицировать Европарламент, но случится это не раньше марта. В это время соглашение будут применять во временном режиме.

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Королева Великобритании Елизавета II поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя. Перед этим соглашение о торговле и сотрудничестве Брюсселя и Лондона после...
 
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