Источник материала: ОНТ

Королева Великобритании Елизавета II поставила печать на сделке Лондона и Брюсселя.





Перед этим соглашение о торговле и сотрудничестве Брюсселя и Лондона после «Брексита» одобрили обе палаты британского парламента, подписал премьер Британии и руководители ЕС. Соглашение вступит в силу в ночь на 1 января. После всех формальностей сделку окончательно должен ратифицировать Европарламент, но случится это не раньше марта. В это время соглашение будут применять во временном режиме.

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