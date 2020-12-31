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Вакцину Sinopharm от COVID-19 одобрили к выходу на рынок Китая
Источник материала: ОНТ
Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок страны инактивной вакцины тот COVID-19 производства компании Sinopharm. Об этом со ссылкой на Центральное телевидение Китая
Сообщается, что вакцина производства Sinopharm продемонстрировала высокий уровень безопасности. Так, после двух инъекций у большинства вакцинированных вырабатывались стойкие антитела к COVID-19.
Защитная эффективность вакцины составила 79,34%. При этом сообщается, что она соответствует всем требованиям Государственного управления по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами Всемирной организации здравоохранения.
Как отмечается в сообщении, вакцине еще понадобится дальнейшее наблюдение за её продолжительностью и эффективность.
При этом председатель совета директоров Sinopharm Лю Цзинчжэнь заявил о том, что вакциной производства компании уже привились около одного миллиона человек.
Фото: РФПИ
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Государственное управление по надзору за пищевыми продуктами и лекарственными средствами одобрило выход на рынок страны инактивной вакцины тот COVID-19...
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