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В Гомеле десант нагрянул в детскую областную больницу с подарками и поздравлениями

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Гомеле десант нагрянул в детскую областную больницу с подарками и поздравлениямиГомеле десант нагрянул в детскую областную больницу с подарками и поздравлениями" class="one-news__figure-img">

Если вы не идете к Деду Морозу, тогда Дед Мороз идет к вам. В Гомеле сказочный десант с подарками нагрянул в детскую областную больницу и исполнил желания тех, кто вынужден встречать Новый год в палатах. 


Правда, на этот раз никаких ёлок и хороводов. Соблюдая меры социального дистанцирования, бородатый волшебник и его внучка выбрали самый безопасный формат общения – через окно. Малышам идея понравилась. Тем более, их главная новогодняя мечта в виде больших сладких подарков сбылась по взмаху волшебного посоха. В ответ – море искренних улыбок. 

Праздник с огоньком в Витебской областной детской клинической больнице устроили гости из 103-й воздушно-десантной бригады. Во дворе – показательные выступления разведчиков. Приемы рукопашного боя, экстремальные трюки сорвали аплодисменты врачей и заставили прильнуть к окнам юных пациентов. Своё мастерство продемонстрировали и солдаты роты почётного караула.    

Пусть и под окнами, но сюрприз получился впечатляющим. Подсластят праздник еще и конфеты от военнослужащих. 

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Теги: Гомель
 
 
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Если вы не идете к Деду Морозу, тогда Дед Мороз идет к вам. В Гомеле сказочный десант с подарками нагрянул в детскую областную больницу и исполнил желания тех, кто...
 
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