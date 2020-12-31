В Гомеле десант нагрянул в детскую областную больницу с подарками и поздравлениями

Источник материала: ОНТ

Гомеле десант нагрянул в детскую областную больницу с подарками и поздравлениями" class="one-news__figure-img">

Если вы не идете к Деду Морозу, тогда Дед Мороз идет к вам. В Гомеле сказочный десант с подарками нагрянул в детскую областную больницу и исполнил желания тех, кто вынужден встречать Новый год в палатах.





Правда, на этот раз никаких ёлок и хороводов. Соблюдая меры социального дистанцирования, бородатый волшебник и его внучка выбрали самый безопасный формат общения – через окно. Малышам идея понравилась. Тем более, их главная новогодняя мечта в виде больших сладких подарков сбылась по взмаху волшебного посоха. В ответ – море искренних улыбок.

Праздник с огоньком в Витебской областной детской клинической больнице устроили гости из 103-й воздушно-десантной бригады. Во дворе – показательные выступления разведчиков. Приемы рукопашного боя, экстремальные трюки сорвали аплодисменты врачей и заставили прильнуть к окнам юных пациентов. Своё мастерство продемонстрировали и солдаты роты почётного караула.

Пусть и под окнами, но сюрприз получился впечатляющим. Подсластят праздник еще и конфеты от военнослужащих.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram