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Дождь, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 1 января

31.12.2020 20:03 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Дождь, мокрый снег и гололедица: прогноз погоды на 1 января

Вторая половина декабря оказалась очень тёплой и влажной, да и в целом последний месяц года почти на градус теплее нормы. В ближайшие дни ситуация в атмосфере изменится мало. Новый год приходит к нам с оттепельной и влажной погодой. 

В новогоднюю ночь и первый день 2021 года погодные условия окажутся под влиянием активных атмосферных фронтов от циклона по имени «Кира», центр которого будет смещаться через восточные районы нашей страны. В результате будет пасмурно, туманно, ожидаются осадки, гололёдные явления.

В пятницу – облачно. На большей части территории страны – дождь, мокрый снег, временами сильный. Влажность до 100%. Слабый гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Ночью и утром туман, видимость до полукилометра. Ветер переменных направлений умеренный. Атмосферное давление ночью будет падать, днем существенно не изменится. 

К утру температура воздуха – от -1°С по западу до +4°С по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет до 5 прохладнее. В середине дня столбики термометров достигнут отметки 0°С…+5°С. К вечеру – от -1°С по западу страны до -6°С по юго-востоку.  

В последующие два дня сохранится влияние влажной теплой и неустойчивой воздушной массы, поступающей с южных широт. Будет облачно с небольшими прояснениями. В субботу по северо-восточной половине, а в воскресенье почти повсеместно пройдет кратковременный мокрый снег вперемешку с дождем. В отдельных районах будет сгущаться туман, видимость сократится до полукилометра. Слабый гололед, на дорогах гололедица. Ветер западной четверти умеренный, по северо-восточной половине порывистый. Температура воздуха ночью будет варьироваться от -5°С до +2°С, днем – от -2°С до +4°С тепла.

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Вторая половина декабря оказалась очень тёплой и влажной, да и в целом последний месяц года почти на градус теплее нормы. В ближайшие дни ситуация в атмосфере...
 
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