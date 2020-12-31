Белпочта определила график работы на время новогодних праздников

Источник материала: ОНТ

«Белпочта» определила график работы на период новогодних праздников. Об этом сообщает БЕЛТА.

Как сообщается, городские и сельские отделения почтовой связи работают 31 декабря в установленном режиме, однако 1, 2 и 3 января работать будут только дежурные отделения.

Кроме того, в связи с праздниками с 31 декабря по 2 января изменятся условия приема внутренних отправлений EMS. Так, 31 декабря такие отправления не будут приниматься почтовой связью Минска, а 1 и 2 января они принимаются только до городов Барановичи, Береза, Брест, Пинск, Витебск, Полоцк, Новополоцк, Орша, Гомель, Жлобин, Калинковичи, Мозырь, Лида, Гродно, Бобруйск, Могилев, Минск.

Возможность приема внутренних отправлений EMS в эти дни нужно будет уточнять в почтовых отделениях места отправки.

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