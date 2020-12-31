Источник материала: Хартия'97

За 2020 год цены на нефть потеряли 20% из-за пандемии 31.12.2020, 20:39

В последний день уходящего года стоимость черного золота опускается.

Цена мартовских фьючерсов Brent снижалась до $51,45 за баррель, передает телеканал «Известия».

Февральские фьючерсы WTI опускались до $48,24 за баррель. В среднем за 2020 год цены на нефть потеряли 20% из-за пандемии.

В начале года черное золото стоило больше $60 за баррель.

В ноябре страны ОПЕК+ сократили добычу нефти на 7,8 млн баррелей в сутки. План по сокращению был выполнен на 101%. 10 стран организации соблюдали условия сделки в октябре на 104%.

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