Источник материала: Хартия'97

Работники завода, где Лукашенко послали на три буквы, поздравляют всех с Новым годом 31.12.2020, 20:26

Работники МЗКТ провели партизанскую акцию.

Работники завода, где Лукашенко послали на три буквы, поздравляют всех с Новым годом.

Фото опубликовал телеграм-канал «Страна для жизни».













Напомним, в августе рабочие МЗКТ послали Таракана на три буквы.

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