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Работники завода, где Лукашенко послали на три буквы, поздравляют всех с Новым годом
Источник материала: Хартия'97
Работники завода, где Лукашенко послали на три буквы, поздравляют всех с Новым годом
Работники МЗКТ провели партизанскую акцию.
Работники завода, где Лукашенко послали на три буквы, поздравляют всех с Новым годом.
Фото
Напомним, в августе рабочие МЗКТ
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Работники МЗКТ провели партизанскую акцию.
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