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Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара
Источник материала: Хартия'97
Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара
Страны достигли предварительного соглашения о правилах после Brexit.
Великобритания и Испания в четверг, 31 декабря, достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара. Об этом заявила испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая. Мадрид ожидает, что договор по этому поводу будет подписан в течение шести месяцев.
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