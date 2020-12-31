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Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара

31.12.2020 20:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара

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  • 31.12.2020, 19:47
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Великобритания и Испания уладили спор о статусе Гибралтара
фото: bigseventravel.com

Страны достигли предварительного соглашения о правилах после Brexit.

Великобритания и Испания в четверг, 31 декабря, достигли предварительного соглашения о статусе Гибралтара. Об этом заявила испанский министр иностранных дел Аранча Гонсалес Лая. Мадрид ожидает, что договор по этому поводу будет подписан в течение шести месяцев.

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