Новогодние поздравления от стачкома «Беларуськалия», купаловцев и других известных белорусов

Источник материала: Салiдарнасць

Все они верят в то, что 2021-й год станет годом победы белорусского народа.

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Член президиума Координационного совета Лилия Власова передает привет всем белорусам:

— Тадеуш Костюшко, посвятивший свою жизнь борьбе за свободу Беларуси, Польши и Америки, писал: «Первый шаг для освобождения от рабства — решиться быть свободным. Первый шаг к победе — поверить в собственную силу».

В 2020-м году белорусы заявили о своем желании быть свободными людьми и поверили в свою силу. За это власть начала со своим народом настоящую войну в мирное время.

Испытания, которые мы пережили в 2020-м году, сделали нас ещё сильнее, а нашу веру в победу — непоколебимой.

2021-й год станет годом победы белорусского народа. В Беларуси будет два праздника победы — 1945-й и 2021-й!