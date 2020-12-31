«2020 подарил нам много надежд и вдохновения». Новогоднее обращение Тихановской

Лидер сторонников перемен и Белоруска года по версии БелаПАН Светлана Тихановская записала новогоднее обращение к жителям страны.

Посмотреть его в прямом эфире можно будет в 23.45 31 декабря на официальном канале экс-кандидатки в президенты Беларуси – ссылка на трансляцию внизу.