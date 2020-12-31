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«2020 подарил нам много надежд и вдохновения». Новогоднее обращение Тихановской

31.12.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Лидер сторонников перемен и Белоруска года по версии БелаПАН Светлана Тихановская записала новогоднее обращение к жителям страны.

Посмотреть его в прямом эфире можно будет в 23.45 31 декабря на официальном канале экс-кандидатки в президенты Беларуси – ссылка на трансляцию внизу.

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Лидер сторонников перемен и Белоруска года по версии БелаПАН Светлана Тихановская записала новогоднее обращение к жителям страны.
 
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