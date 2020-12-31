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«2020 подарил нам много надежд и вдохновения». Новогоднее обращение Тихановской
Источник материала: Навiны
Лидер сторонников перемен и
Посмотреть его в прямом эфире можно будет в 23.45 31 декабря на официальном канале экс-кандидатки в президенты Беларуси – ссылка на трансляцию внизу.
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Лидер сторонников перемен и Белоруска года по версии БелаПАН Светлана Тихановская записала новогоднее обращение к жителям страны.
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