Азербайджан поставит в Беларусь нефть

Дочернее предприятие азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR заключило долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией.





В сообщении SOCAR говорится, что соглашение предусматривает поставки как азербайджанской нефти, так и «потенциально других сортов» на белорусские НПЗ, пишет mk.ru .