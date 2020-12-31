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Азербайджан поставит в Беларусь нефть

31.12.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дочернее предприятие азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR заключило долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией.

Азербайджан поставит в Беларусь нефть

В сообщении SOCAR говорится, что соглашение предусматривает поставки как азербайджанской нефти, так и «потенциально других сортов» на белорусские НПЗ, пишет mk.ru.

Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко заявлял, что с рядом крупных поставщиков «черного золота» подписаны контракты.

 
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Дочернее предприятие азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR заключило долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией.
 
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