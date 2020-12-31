|
Азербайджан поставит в Беларусь нефть
Источник материала: Навiны
Дочернее предприятие азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR заключило долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией.
В сообщении SOCAR говорится, что соглашение предусматривает поставки как азербайджанской нефти, так и «потенциально других сортов» на белорусские НПЗ, пишет
Ранее премьер-министр Беларуси Роман Головченко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дочернее предприятие азербайджанской нефтяной госкомпании SOCAR заключило долгосрочный контракт с Белорусской нефтяной компанией.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)