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На пожаре под Гомелем погибла семья

31.12.2020 21:17 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Трагедия произошла в частном доме в поселке Кореневка (Гомельский район) накануне утром.

На пожаре под Гомелем погибла семья
Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре в дежурную часть поступил в 08:11.

В ходе тушения огня были обнаружены тела 78- и 1942 г.р. после осмотра работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть. В 08-74-летних супругов и их 46-летнего сына.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

 
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Трагедия произошла в частном доме в поселке Кореневка (Гомельский район) накануне утром.
 
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