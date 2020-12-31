На пожаре под Гомелем погибла семья

Трагедия произошла в частном доме в поселке Кореневка (Гомельский район) накануне утром.



Фото МЧС

Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре в дежурную часть поступил в 08:11.

В ходе тушения огня были обнаружены тела 78- и 1942 г.р. после осмотра работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть. В 08-74-летних супругов и их 46-летнего сына.

Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.