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На пожаре под Гомелем погибла семья
Источник материала: Навiны
Трагедия произошла в частном доме в поселке Кореневка (Гомельский район) накануне утром.
Как сообщили в МЧС, сигнал о пожаре в дежурную часть поступил в 08:11.
В ходе тушения огня были обнаружены тела 78- и 1942 г.р. после осмотра работниками скорой медицинской помощи констатирована смерть. В 08-74-летних супругов и их 46-летнего сына.
Рассматриваемая версия причины пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.
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Трагедия произошла в частном доме в поселке Кореневка (Гомельский район) накануне утром.
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