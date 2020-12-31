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Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь
Источник материала: Хартия'97
Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь
В этом году можно будет смотреть много «онлайн-огоньков».
До празднования Нового года остается совсем немного.
Итак, что можно смотреть в новогоднюю ночь:
В 20:00 начинается
В 22:00 —
В 22:55 — комедия "ЧынЧыны ў краіне цудаў" на
В 23:00 —
В 00:30 — "Партызанскі Новы год" на
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В этом году можно будет смотреть много «онлайн-огоньков».
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