ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь

31.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь

1
  • 31.12.2020, 21:23
  • 1,606
Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь
иллюстрационное Фото

В этом году можно будет смотреть много «онлайн-огоньков».

До празднования Нового года остается совсем немного.

Итак, что можно смотреть в новогоднюю ночь:

В 20:00 начинается "Годны аганёк" от компании "Годна"

В 22:00 — "Навагодні эфір" от Маланка.Медиа

В 22:55 — комедия "ЧынЧыны ў краіне цудаў" на Белсат

В 23:00 — "20 протестных песен 2020" на канале "Страна для жизни"

В 00:30 — "Партызанскі Новы год" на Белсат

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году можно будет смотреть много «онлайн-огоньков».
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларусь і ня толькі. Якія падзеі вызначалі 2020 год
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика