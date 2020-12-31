Источник материала: Хартия'97

Без БТ и Таракана: что смотреть в новогоднюю ночь 1 31.12.2020, 21:23

1,606

иллюстрационное Фото

В этом году можно будет смотреть много «онлайн-огоньков».

До празднования Нового года остается совсем немного.

Итак, что можно смотреть в новогоднюю ночь:

В 20:00 начинается "Годны аганёк" от компании "Годна"

В 22:00 — "Навагодні эфір" от Маланка.Медиа

В 22:55 — комедия "ЧынЧыны ў краіне цудаў" на Белсат

В 23:00 — "20 протестных песен 2020" на канале "Страна для жизни"

В 00:30 — "Партызанскі Новы год" на Белсат

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .