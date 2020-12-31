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Александра Герасименя: С Новым годом вас! Мы обязательно победим

31.12.2020 21:43 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Александра Герасименя: С Новым годом вас! Мы обязательно победим

  • 31.12.2020, 21:00
Александра Герасименя: С Новым годом вас! Мы обязательно победим

Глава фонда спортивной солидарности поздравила белорусов с Новым годом.

Глава фонда спортивной солидарности Александра Герасименя поздравила белорусов с Новым годом, передает «Трибуна».

«В жизни случаются моменты, после которых ты уже никогда не будешь прежним: первая любовь, первая медаль, первый ребенок. И 2020-й стал переломным годом. Годом, после которого белорусы никогда не будут прежними. Теперь мы стали народом. Единым народом, который помогает друг другу, народом, который смело смотри в будущее, народом, которым гордятся и восхищаются во всем мире.

Под Новый год принято загадывать желания и надеяться на чудо, но я не верю в чудо – я верю в каждого из нас. Не все горести и страдания мы оставили в уходящем году, но я твердо уверена, что мы обязательно победим.

Дорогие и любимые белорусы! Берегите себя и своих близких. Верьте в добро и участие. С Новым годом вас!» – сказала Герасименя.

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Глава фонда спортивной солидарности поздравила белорусов с Новым годом.
 
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