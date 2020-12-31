Источник материала: Хартия'97

Австралия встретила Новый год салютом 31.12.2020, 22:00

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Фото: кадр из видео

Опубликовано видео праздничного новогоднего салюта в Сиднее.

В Австралии уже встретили новый 2021 год. Праздник сопровождался традиционным ежегодным салютом в Сиднее. Видео светового шоу опубликовано в соцсетях.

Новый год наступил в Австралии в 16:00 по минскому времени. В 13:00 по минскому времени новый год наступил в Новой Зеландии. В 17:00 по минскому времени новый год встретили Япония и Южная Корея.

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