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Австралия встретила Новый год салютом
Источник материала: Хартия'97
Австралия встретила Новый год салютом
Опубликовано видео праздничного новогоднего салюта в Сиднее.
В Австралии уже встретили новый 2021 год. Праздник сопровождался традиционным ежегодным салютом в Сиднее. Видео светового шоу опубликовано в соцсетях.
Новый год наступил в Австралии в 16:00 по минскому времени. В 13:00 по минскому времени новый год наступил в Новой Зеландии. В 17:00 по минскому времени новый год встретили Япония и Южная Корея.
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Опубликовано видео праздничного новогоднего салюта в Сиднее.
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