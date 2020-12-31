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Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра
Источник материала: Хартия'97
Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра
Акции проходят по всей стране.
Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра
На фото и видео Брест, Лида, Пружаны, Гомель, Борисов, минское Михалово и Новополоцк.
Фото и видео опубликовал телеграм-канал
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Акции проходят по всей стране.
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