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Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра

01.01.2021 06:09 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра

  • 31.12.2020, 21:51
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Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра

Акции проходят по всей стране.

Белорусы продолжают поздравлять друг друга с Новым годом Зубра

На фото и видео Брест, Лида, Пружаны, Гомель, Борисов, минское Михалово и Новополоцк.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Баста!»






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Теги: Брест, Гомель
 
 
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