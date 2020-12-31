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Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске
Источник материала: Onliner
Хрустит огурчик в оливье, переливаются гирлянды на окнах, стынет в холодильнике шампанское — этот Новый год во многом похож на предыдущие. Но не во всем. Белорусское общество с недавнего времени разделилось на любителей гирлянд разных цветовых решений, поклонников различных костюмов Деда Мороза, даже новогоднее поздравление по телевизору соотечественники теперь предпочитают услышать от разных лидеров. В связи с этим и празднуют по-разному.
Сегодня вечером и ночью праздничные мероприятия проходят возле Дворца спорта, Комаровского рынка, Октябрьской площади, городской ратуши и в других местах столицы. Городская ГАИ
Сейчас на Октябрьской так:
А на площади Свободы вот так:
До этого Telegram-канал @motolkohelp сообщил, что в центр города с разных сторон выдвинулись машины с силовиками. Колонны видели возле торгового центра Dana Mall и на выезде из города через Долгиновский тракт.
23:34. В Минске гремят салюты
Многие белорусы вышли отмечать Новый год ровно в 23:34. По всему Минску гремят салюты.
А вот вам подробный фоторепортаж о салюте в Новой Боровой.
00:57 Районы «отжигают»
По сложившейся в 2020-м традиции, во многих районах города минчане отмечают наступивший новый год дворами.
01:03 Первый маленький белорус-2021 родился!
Новость не минская, а скорее общебелорусская. Первый маленький белорус нового 2021-го года появился в Витебском областном клиническом роддоме. Как сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав», малыш родился 01.01.2021 в 0:01, его назвали Рома. Ребенок весит 3910 г, его рост — 53 см. Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.
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Хрустит огурчик в оливье, переливаются гирлянды на окнах, стынет в холодильнике шампанское — этот Новый год во многом похож на предыдущие. Но не во всем....
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