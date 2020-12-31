Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске

Источник материала: Onliner

Хрустит огурчик в оливье, переливаются гирлянды на окнах, стынет в холодильнике шампанское — этот Новый год во многом похож на предыдущие. Но не во всем. Белорусское общество с недавнего времени разделилось на любителей гирлянд разных цветовых решений, поклонников различных костюмов Деда Мороза, даже новогоднее поздравление по телевизору соотечественники теперь предпочитают услышать от разных лидеров. В связи с этим и празднуют по-разному.

Сегодня вечером и ночью праздничные мероприятия проходят возле Дворца спорта, Комаровского рынка, Октябрьской площади, городской ратуши и в других местах столицы. Городская ГАИ предупреждает , что в этих местах может быть ограничен въезд и размещение транспорта, а ГУВД напоминает , что для обеспечения безопасности по периметру мест, где проводятся гуляния, будут оборудованы специальные контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. Попасть на гуляния можно будет только после досмотра.

Сейчас на Октябрьской так:













А на площади Свободы вот так:









До этого Telegram-канал @motolkohelp сообщил, что в центр города с разных сторон выдвинулись машины с силовиками. Колонны видели возле торгового центра Dana Mall и на выезде из города через Долгиновский тракт.

23:34. В Минске гремят салюты

Многие белорусы вышли отмечать Новый год ровно в 23:34. По всему Минску гремят салюты.

А вот вам подробный фоторепортаж о салюте в Новой Боровой.













00:57 Районы «отжигают»

По сложившейся в 2020-м традиции, во многих районах города минчане отмечают наступивший новый год дворами.

01:03 Первый маленький белорус-2021 родился!

Новость не минская, а скорее общебелорусская. Первый маленький белорус нового 2021-го года появился в Витебском областном клиническом роддоме. Как сообщает Telegram-канал «Официальный Минздрав», малыш родился 01.01.2021 в 0:01, его назвали Рома. Ребенок весит 3910 г, его рост — 53 см. Витебский областной роддом сейчас работает как ковидный госпиталь. Ранее у молодой мамы был диагностирован COVID-19, именно поэтому она находилась под наблюдением в Витебске.



