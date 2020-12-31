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Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске

01.01.2021 06:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хрустит огурчик в оливье, переливаются гирлянды на окнах, стынет в холодильнике шампанское — этот Новый год во многом похож на предыдущие. Но не во всем. Белорусское общество с недавнего времени разделилось на любителей гирлянд разных цветовых решений, поклонников различных костюмов Деда Мороза, даже новогоднее поздравление по телевизору соотечественники теперь предпочитают услышать от разных лидеров. В связи с этим и празднуют по-разному.

Сегодня вечером и ночью праздничные мероприятия проходят возле Дворца спорта, Комаровского рынка, Октябрьской площади, городской ратуши и в других местах столицы. Городская ГАИ предупреждает, что в этих местах может быть ограничен въезд и размещение транспорта, а ГУВД напоминает, что для обеспечения безопасности по периметру мест, где проводятся гуляния, будут оборудованы специальные контрольно-пропускные пункты с металлодетекторами. Попасть на гуляния можно будет только после досмотра.

Сейчас на Октябрьской так:

Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске
Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске
Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске

А на площади Свободы вот так:

Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске
Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске

До этого Telegram-канал @motolkohelp сообщил, что в центр города с разных сторон выдвинулись машины с силовиками. Колонны видели возле торгового центра Dana Mall и на выезде из города через Долгиновский тракт.

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Наступил 2021-й! Хроника новогоднего вечера и ночи в Минске

 
Теги: Новости, Витебск
 
 
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Хрустит огурчик в оливье, переливаются гирлянды на окнах, стынет в холодильнике шампанское — этот Новый год во многом похож на предыдущие. Но не во всем....
 
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