Источник материала: Свабода

Паводле сэрвісу Google Trends, які адсочвае актыўнасьць пошуку паводле ключавых словаў, карыстальнікі зь беларускіх адрасоў амаль па-роўнаму шукалі фразы аб зваротах Лукашэнкі і Ціханоўскай, ды пасьля пачатку трансьляцыяў актыўнасьць пошуку звароту Ціханоўскай упала, тады як зварот Лукашэнкі працягнулі шукаць і пасьля 12 гадзінаў ночы.

Ды ў сацыяльных сетках цяжка адшукаць чалавека, які пахваліўся б праглядам звароту Лукашэнкі — збольшага публікуюць фота і відэа таго, як глядзелі зварот Ціханоўскай.

