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Беларусь заключила с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку нефти
Источник материала: ОНТ
Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding заключили долгосрочный контакт на поставки нефти для белорусских НПЗ. Об этом
Согласно приводимым данным, контракт заключен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления. Компания будет поставлять в Беларусь нефть из Азербайджана, а также, возможно, из других стран.
Объемы поставок по новому контракту не уточняются.
Напомним, за 2020 год азербайджанская SOCAR поставила в Беларусь порядка 1 млн тонн нефти.
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Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding заключили долгосрочный контакт на поставки нефти для...
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