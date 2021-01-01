Беларусь заключила с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку нефти

Источник материала: ОНТ

Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding заключили долгосрочный контакт на поставки нефти для белорусских НПЗ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно приводимым данным, контракт заключен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления. Компания будет поставлять в Беларусь нефть из Азербайджана, а также, возможно, из других стран.

Объемы поставок по новому контракту не уточняются.

Напомним, за 2020 год азербайджанская SOCAR поставила в Беларусь порядка 1 млн тонн нефти.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram