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Беларусь заключила с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку нефти

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Беларусь заключила с Азербайджаном долгосрочный контракт на поставку нефти

Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding заключили долгосрочный контакт на поставки нефти для белорусских НПЗ. Об этом сообщает БЕЛТА.

Согласно приводимым данным, контракт заключен сроком на один год с возможностью его дальнейшего продления. Компания будет поставлять в Беларусь нефть из Азербайджана, а также, возможно, из других стран.

Объемы поставок по новому контракту не уточняются.

Напомним, за 2020 год азербайджанская SOCAR поставила в Беларусь порядка 1 млн тонн нефти.

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Белорусская нефтяная компания и дочерняя структура государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR Traiding заключили долгосрочный контакт на поставки нефти для...
 
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