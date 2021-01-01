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Новогодние гадания: 5 способов узнать или создать свою судьбу

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новогодние гадания: 5 способов узнать или создать свою судьбу

Новогодние праздники – традиционное время для гаданий. Испокон веков девушки и парни в преддверии наступления Рождества и Нового года гадали на любовь, брак и счастье в будущем году. 

Сегодня мы скорее загадываем желания, чем пытаемся узнать судьбу. Например, под бой курантов многие пишут желание на салфетке, сжигают, бросают пепел в бокал с шампанским и выпивают до дна. Главное, успеть предпринять все эти действия до 00:00. Говорят, что желания, записанные на салфетке, в новом году сбываются у многих.

Говорят, что если положить в новогоднюю ночь под подушку ножницы и хлеб, то должен присниться избранник или избранница.


Гадают на рисовых зернах. Ставится тарелка с рисом, загадывается желание, а затем надо взять горсть риса и высыпать на стол. Если количество зерен четное – желание сбудется.

Для гадания на яблоках разрежьте плод и посмотрите насколько симметричная «звездочка» на срезе. Если симметрия сохранена – вас ждет счастье в Новом году. 


Простое и всесезонное гадание на книге. Задаёте вопрос, а затем открываете книгу на любой странице и зачитываете строчку – это и есть ответ. Книги, конечно, надо выбирать подходящей тематики. 


Понятно, что праздничные гадания – это скорее весёлое развлечение, чем серьезное времяпрепровождение. Но если вы хотите пошалить, то вам точно подойдёт что-то из предложенного списка. 

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Новогодние праздники – традиционное время для гаданий. Испокон веков девушки и парни в преддверии наступления Рождества и Нового года гадали на любовь, брак и...
 
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