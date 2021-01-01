ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о спрятанных в ней 13 тыс. долларов

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о спрятанных в ней 13 тыс. долларов

Жительница Минска продала коробку с бокалами, совершенно забыв о том, что ранее она там спрятала 13 тыс. долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Бокалы женщина продала через торговую площадку в интернете анонимному покупателю. Только когда коробка с бокалами «ушла» она вспомнила о 13 тыс. долларов США, хранившихся в ней. После этого женщина обратилась в Советское РУВД Минска с просьбой о помощи в возврате денег.

Сотрудникам РОВД удалось оперативно установить личность покупательницы. На вопрос о том, почему она не попыталась вернуть денежные средства, женщина ответила, что она растерялась, обнаружив в покупке столь крупную денежную сумму.

В итоге деньги в полном объеме были возвращены их законной владелице.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Минска продала коробку с бокалами, совершенно забыв о том, что ранее она там спрятала 13 тыс. долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома. Бокалы...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалавек, які зрываў маскі. Ігару Гермянчуку сёньня магло б споўніцца 60
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика