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Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о спрятанных в ней 13 тыс. долларов
Источник материала: ОНТ
Жительница Минска продала коробку с бокалами, совершенно забыв о том, что ранее она там спрятала 13 тыс. долларов. Об этом
Бокалы женщина продала через торговую площадку в интернете анонимному покупателю. Только когда коробка с бокалами «ушла» она вспомнила о 13 тыс. долларов США, хранившихся в ней. После этого женщина обратилась в Советское РУВД Минска с просьбой о помощи в возврате денег.
Сотрудникам РОВД удалось оперативно установить личность покупательницы. На вопрос о том, почему она не попыталась вернуть денежные средства, женщина ответила, что она растерялась, обнаружив в покупке столь крупную денежную сумму.
В итоге деньги в полном объеме были возвращены их законной владелице.
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Жительница Минска продала коробку с бокалами, совершенно забыв о том, что ранее она там спрятала 13 тыс. долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома. Бокалы...
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