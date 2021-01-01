Минчанка продала коробку с бокалами, забыв о спрятанных в ней 13 тыс. долларов

Источник материала: ОНТ

Жительница Минска продала коробку с бокалами, совершенно забыв о том, что ранее она там спрятала 13 тыс. долларов. Об этом сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Бокалы женщина продала через торговую площадку в интернете анонимному покупателю. Только когда коробка с бокалами «ушла» она вспомнила о 13 тыс. долларов США, хранившихся в ней. После этого женщина обратилась в Советское РУВД Минска с просьбой о помощи в возврате денег.

Сотрудникам РОВД удалось оперативно установить личность покупательницы. На вопрос о том, почему она не попыталась вернуть денежные средства, женщина ответила, что она растерялась, обнаружив в покупке столь крупную денежную сумму.

В итоге деньги в полном объеме были возвращены их законной владелице.

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