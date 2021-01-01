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10 идей для новогодней фотосессии
Источник материала: ОНТ
Праздничное настроение очень хочется оставить в памяти надолго. Для этого можно организовать одну или несколько зимних фотосессий. Не обязательно обращаться к профессионалам, современные телефоны позволяют делать очень качественные снимки, а сценарий и антураж можно продумать самостоятельно.
1. Новый год – самое время перевоплотиться в сказочных героев и устроить веселье! Возьмите в аренду костюмы или создайте из подручных средств – отличные снимки вам обеспечены!
2. Бенгальские огни и крупные планы – этих двух составляющих вполне достаточно для создания атмосферных фото.
3. Пушистый снег и конфетти – тоже прекрасный антураж для нежных зимних снимков.
4. Снежные фигуры, собаки и огни – из этих составляющих можно создать настоящую зимнюю сказку.
5. Использовать новогодние фотозоны и городскую иллюминацию тоже стоит, посмотрите, какие получаются снимки при правильном ракурсе.
6. Романтическую фотосессию в снегу и в праздничной атмосфере сделать просто обязательно!
7. От вязаных вещей так и веет уютом и теплом. Обязательно используйте их для зимних снимков!
8. Прекрасными аксессуарами для фотосессии станут чашки.
9. Не забывайте и про бэкстейдж. Бывает, фото этого формата получаются даже интереснее.
10. Если под рукой немного новогодних аксессуаров – достаточно обычной гирлянды. Праздничное настроение для фотографий вам обеспечено!
Пусть Новый год принесёт много радости! А ваши фотографии всегда будут полны волшебства!
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Праздничное настроение очень хочется оставить в памяти надолго. Для этого можно организовать одну или несколько зимних фотосессий. Не обязательно обращаться к...
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