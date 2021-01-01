Подарки, эмоции, ожидания... Как белорусы готовятся ко встрече Нового года?

Источник материала: ОНТ

Страна готовится встретить Новый год. Атмосфера праздника во всем – украшены города, проходят концерты и ярмарки. Разве что погода могла бы быть более зимней. Ну, а какой же праздник без подарков? Об этом знают не только дети, которые, как правило, ждут сладостей, но и взрослые. Ощущение чуда в эти дни никому не чуждо. Особое настроение сейчас создавать друг другу вдвойне приятно – мы ходим в гости, навещаем родных и близких.





Когда открываются двери в сказку и волшебство, все проблемы отступают, остается только предновогодняя суета. Закупиться для праздничного стола, подготовить подарки. В столичных магазинах за несколько часов до Нового года людей уже не так много.

Как показывает практика, белорусы предпочитают готовиться заранее – без паники и покупок на скорую руку. Самые продуманные энергию берегут – важно не выбиться из сил, ведь предстоит бессонная ночь

Чуда в эти дни хочется всем. И детям, и взрослым. И подарок – лучший в этом помощник. Причем не важно бюджетный или не совсем. Некоторые белорусы предпочли символические презенты для друзей и коллег. Это то, что будет греть душу. Для родных – подарки более щедрые. В топе этого года – ювелирные изделия, косметика, часы, и даже шубы. Чего не сделаешь ради улыбки любимых

Даже когда за сотни километров от родины хочется праздника. Дэян Лабан со своей семьей только-только переехал в Минск. Было много волнения, но сейчас понимает – напрасно. Что дома в Хорватии, что в Минске – праздник он один.

Продавцы утверждают, люди настолько устали от пандемии, что хочется ярких красок и праздника. Потому покупателей было много уже за месяц до праздника. Ведь кто поднимет настроение, как не сам себе. Атмосфера праздника уже ощущается во всем – ну, разве что только не в погоде! Белорусские города сверкают огнями праздничной иллюминации и ждут гостей на улицах и площадях. Самые яркие и зрелищные гуляния обычно – в столице.

Красочный фейерверк в Минске лучше всего наблюдать с Октябрьской площади – лучший ракурс. Огненное шоу стартует в половине второго ночи. Здесь же с полуночи начнётся «Зимний концерт» – масштабное светомузыкальное представление. Кроме того, концерты пройдут в каждом районе столицы и на главных площадях других белорусских городов. Не забывайте про дистанцию и маски! И, конечно, хорошее настроение. Ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь!

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