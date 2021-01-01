ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Подарки, эмоции, ожидания... Как белорусы готовятся ко встрече Нового года?

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Подарки, эмоции, ожидания... Как белорусы готовятся ко встрече Нового года?

Страна готовится встретить Новый год. Атмосфера праздника во всем – украшены города, проходят концерты и ярмарки. Разве что погода могла бы быть более зимней.  Ну, а какой же праздник без подарков? Об этом знают не только дети, которые, как правило, ждут сладостей, но и взрослые. Ощущение чуда в эти дни никому не чуждо. Особое настроение сейчас создавать друг другу вдвойне приятно – мы ходим в гости, навещаем родных и близких. 


Когда открываются двери в сказку и волшебство, все проблемы отступают, остается только предновогодняя суета. Закупиться для праздничного стола, подготовить подарки. В столичных магазинах за несколько часов до Нового года людей уже не так  много. 

Как показывает практика, белорусы предпочитают готовиться заранее – без паники и покупок на скорую руку. Самые продуманные энергию берегут – важно не выбиться из сил, ведь предстоит бессонная ночь

Чуда в эти дни хочется всем. И детям, и взрослым. И подарок – лучший в этом помощник. Причем не важно бюджетный или не совсем. Некоторые белорусы предпочли символические презенты для друзей и коллег. Это то, что будет греть душу. Для родных – подарки более щедрые. В топе этого года – ювелирные изделия, косметика, часы, и даже шубы. Чего не сделаешь ради улыбки любимых

Даже когда за сотни километров от родины хочется праздника. Дэян Лабан со своей семьей только-только переехал в Минск. Было много волнения, но сейчас понимает – напрасно. Что дома в Хорватии, что в Минске – праздник он один. 

Продавцы утверждают, люди настолько устали от пандемии, что хочется ярких красок и праздникаПотому покупателей было много уже за месяц до праздника. Ведь кто поднимет настроение, как не сам себе. Атмосфера праздника уже ощущается во всем – ну, разве что только не в погоде! Белорусские города сверкают огнями праздничной иллюминации и ждут гостей на улицах и площадях. Самые яркие и зрелищные гуляния обычно – в столице.  

Красочный фейерверк в Минске лучше всего наблюдать с Октябрьской площади – лучший ракурс. Огненное шоу стартует в половине второго ночи. Здесь же с полуночи начнётся «Зимний концерт» – масштабное светомузыкальное представление. Кроме того, концерты пройдут в каждом районе столицы и на главных площадях других белорусских городов. Не забывайте про дистанцию и маски! И, конечно, хорошее настроение. Ведь, как известно, как Новый год встретишь, так его и проведешь! 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Страна готовится встретить Новый год. Атмосфера праздника во всем – украшены города, проходят концерты и ярмарки. Разве что погода могла бы быть более зимней.  Ну,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалавек, які зрываў маскі. Ігару Гермянчуку сёньня магло б споўніцца 60
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика