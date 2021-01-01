Звёздный маскарад устроили в Большом театре

Источник материала: ОНТ

Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Звёздный маскарад в Большом театре, где часы уже 12 бьют. Мечта каждого, кто на сцене и в зале, сбылась: мест свободных нет, аплодисменты и крики «браво!» за такой приятный сюрприз.





«Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Волшебник страны Оз», «Кошки» – хиты из культовых мюзиклов в стенах, где «заправляют» «Богема» и «Щелкунчик».

В театральном буфете перед маскарадом и в антракте поднимали тосты за будущее. В Большом этот «сезон дебютов». Состоялись четыре премьеры. В 2021 – новая редакция «Лебединого озера» и долгожданное возвращение «Дзікага палявання караля Стаха».

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Пусть отныне «заразительным» будет только хорошее настроение. Все службы Большого проделали грандиозную работу.

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