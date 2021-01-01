ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Звёздный маскарад устроили в Большом театре

01.01.2021 06:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Звёздный маскарад устроили в Большом театре

Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Звёздный маскарад в Большом театре, где часы уже 12 бьют. Мечта каждого, кто на сцене и в зале, сбылась: мест свободных нет, аплодисменты и крики «браво!» за такой приятный сюрприз.


«Призрак оперы», «Вестсайдская история», «Волшебник страны Оз», «Кошки» – хиты из культовых мюзиклов в стенах, где «заправляют» «Богема» и «Щелкунчик».  

В театральном буфете перед маскарадом и в антракте поднимали тосты за будущее. В Большом этот «сезон дебютов». Состоялись четыре премьеры. В 2021 – новая редакция «Лебединого озера» и долгожданное возвращение «Дзікага палявання караля Стаха».  

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Пусть отныне «заразительным» будет только хорошее настроение. Все службы Большого проделали грандиозную работу. 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Когда приходит год молодой, а старый уходит вдаль. Звёздный маскарад в Большом театре, где часы уже 12 бьют. Мечта каждого, кто на сцене и в зале, сбылась: мест...
 
Новости дня
Новости разные
 
Чалавек, які зрываў маскі. Ігару Гермянчуку сёньня магло б споўніцца 60
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

31.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика